Carlos Iafigliola: Un pre candidato diferente

“Entiendo la pobreza porque la viví”

Se realizará el lanzamiento de la Pre-Candidatura a la Presidencia de la República, del Diputado (S) Carlos Iafigliola, líder del sector “Adelante” del Partido Nacional.

Será este sábado 18 de Noviembre a la hora 15, en la casa del Partido Nacional (Juan Carlos Gómez 1384) en Montevideo.

Iafigliola pertenece a una corriente independiente de las filas nacionalistas. Es el creador de la Lista 252.

Con una visión que defiende los valores de la familia, ha mantenido una posición contraria a la Ley del Aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis. Actualmente brinda charlas en todo el país respecto a la Guía de Educación Sexual en las escuelas primarias planteando una alternativa que contemple la naturaleza, haga partícipe a los padres y se abra un debate nacional.

En cuanto a esta instancia trascendente en su vida, que fuera, según sus palabras meditado “en familia, con los amigos, rezando mucho” Iafigliola se define como “un luchador social, gremial y político” dejando claro que quiere “un Estado y servidores políticos y públicos que sirvan al pueblo, y no que se sirvan de él. Soy un hombre de barrio, Cercano a la gente, y quiero devolver esperanza y dignidad al pueblo uruguayo. Y como hombre de barrio humilde y trabajador, entiendo la pobreza, el dolor y las dificultades, porque las viví, no me las contaron o cuentan, las viví y con esa sensibilidad humana y social trabajaremos, tomaremos decisiones, y gobernaremos, si la ciudadanía decide respaldarnos” expresa el Pre candidato.