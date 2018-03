Jueves 22: maestros paralizan actividades por 24 horas

La FUM resolvió este viernes realizar un paro nacional de 24 horas el próximo jueves 22 de marzo en el marco del paro parcial previsto por el Pit-Cnt.

Los maestros se adhieren a la plataforma reivindicativa de la central obrera y ponen el foco en la cuestiones que hacen a la Educación, sobre todo en lo que respecta a la negociación colectiva y al presupuesto educativo.

La Fedreación Uruguaya de Magisterio propone como primero y principal; que se respeten los tiempos para que la negociación colectiva pueda rendir frutos y obtener resultados positivos.

Con tal motivo, los maestros nucleados en la Federación piden al gobierno no repetir lo que en 2017 ; cuando fueron llamados a negociar faltando diez días para el cierre de las mismas.

“Hoy están dadas las pautas para los privados y no para los públicos. Nos parece que para poder negociar y enriquecer la herramienta se tienen que tener tiempos. No queremos que nos pase los que pasó en 2017 que fuimos convocados con apenas diez días para lograr, lo que en definitiva no se logró, que era llegar a un acuerdo”, señaló Pereira El Observador.

La FUM también reivindica que el gobierno cumpla con su compromiso de llegar al 6% del PIB para la Educación. “Es la última rendición de cuentas de este período de gobierno. Para nosotros es sustancial que la inversión en Educación se ejecute”, dijo Pereira.

La Federación espera que se dé tratamiento a un conjunto de situaciones resueltas “unilateralmente” por el Consejo de Primaria que afectan los salarios de funcionarios docentes y no docentes.