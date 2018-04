DOS ARGENTINOS QUE PATEARON EL TABLERO Y GENERARON POLEMICA – Los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez presentaron El libro negro de la nueva izquierda.

Dos paisajes diferentes en el entorno al Palacio Legislativo. A los gritos y con aplausos, unas 300 personas festejaron que los politólogos hubieran arribado al país para hablar sobre su último libro, titulado El libro negro de la nueva izquierda. Afuera, un grupo de manifestantes con carteles y cantos vinculados con el movimiento feminista repudiaba la actividad.

“Muchísimas gracias a nuestros detractores, hoy fuimos récord de ventas en Uruguay en Amazon. No podríamos haber logrado semejante éxito sin estos voluntarios gratuitos”, afirmó el escritor al comienzo.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien no asistió a la jornada para “evitar equívocos”, dijo a El Observador que su única participación fue “habilitar la sala” para que tuviera lugar el evento. “Cuando vienen grupos a pedirme que autorice el uso de la sala para discutir sobre temas de debate público, entiendo que es conveniente que se la utilice, porque es bueno para la democracia que se puedan expresar las opiniones y perspectivas de esos grupos”, expresó.

La sala aplaudía a Márquez y se reía. Cada chiste que hicieron los expositores fue festejado por el público, en donde había integrantes del colectivo Varones Unidos, que tiene una sitio web en el que comparte publicaciones contra el feminismo y la diversidad sexual. El colectivo organizó el evento junto con A mis Hijos No los Tocan, la organización que se opone a la guía de educación sexual en las escuelas.

“Muy buenas tardes a todos y todas”, arrancó con tono jocozo Márquez al empezar su charla, en la que también hizo referencia a la edad de las personas que se estaban manifestando afuera. “Tienen entre 18 y 20 años. Ya lo dijo Churchill: ‘Si a los 20 no sos de izquierda es porque no tenés corazón. Si a los 40 seguís siendo de izquierda es porque no tenés cerebro'”, expresó. Una larga fila había esperado para entrar a una sala que terminó llena. Los controles retrasaron el inicio de la charla, que, según dijo Laje, “recibió presiones hasta último momento para ser suspendida”.

Los autores se quejaron porque ya habían sido “censurados” antes. Tenían programada también una presentación del libro en la Universidad de Montevideo, pero después de que los argentinos salieran en el programa de televisión Esta boca es mía, las autoridades del centro educativo resolvieron suspenderla. Laje publicó en su cuenta de Twitter que el evento fue cancelado por miedo a represalias de “los violentos de siempre”.