OFI: Sub18

La Federación de Fútbol de Colonia se consagró en el Sur.

La categoría Sub18 también tuvo su definición en las cuatro Confederaciones que forman el mundo OFI.

A partir del próximo fin de semana se viene el momento de ir a por la Copa a nivel Interior.

Son dudas un título que es el anhelo; el sueño mayor para los juveniles de las ligas que llegaron a estas instancias.

Allí, entre las selecciones que sueñan esta «la rojita», la Federación de Colonia ; que este sábado viajará a Mercedes para enfrentar a Soriano Capital en el Estadio Luis Koster.