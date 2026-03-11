Sin categoría
OFI: Sub18
Campeones de Zona
La Federación de Fútbol de Colonia se consagró en el Sur.
La categoría Sub18 también tuvo su definición en las cuatro Confederaciones que forman el mundo OFI.
A partir del próximo fin de semana se viene el momento de ir a por la Copa a nivel Interior.
Son dudas un título que es el anhelo; el sueño mayor para los juveniles de las ligas que llegaron a estas instancias.
Allí, entre las selecciones que sueñan esta «la rojita», la Federación de Colonia ; que este sábado viajará a Mercedes para enfrentar a Soriano Capital en el Estadio Luis Koster.