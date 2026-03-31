Arrancó la Semana de Turismo en Colonia!

Con una gran jornada en Colonia Valdense, comenzaron las actividades en todo el departamento. Desde temprano, con juegos camperos y la segunda fecha del Campeonato Anual de la Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla, el Ruedo Patria y Tradición se llenó de tradición, destrezas y encuentro.

La fiesta continúa durante todo el día y tendrá un gran cierre esta noche, en una propuesta que celebra nuestras raíces y convoca a vecinos y visitantes a disfrutar juntos.

Viví la Semana de Turismo en Colonia, un departamento lleno de actividades para toda la familia.