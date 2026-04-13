Eventos

Presentación del libro «El primer disparo»

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura y el Sistema de Bibliotecas, informa que el martes 21 de abril en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento (Rivera 346), a la hora 18:30 tendrá lugar la presentación del libro «El primer disparo», del escritor Ruperto Long, una obra que aborda la historia de las víctimas invisibles durante la guerrilla en Uruguay.

El autor estará presente, con la participación del Dr. Carlos Moreira Reisch y Jorge Mures Baraibar.

Fecha: Martes 21 de abril, 18:30 hs.
Lugar: Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento (Rivera 346).
Organiza: Biblioteca Central “Juana de Ibarbourou” de Colonia del Sacramento
Entrada Libre y Gratuita

