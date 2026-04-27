Colonia participó de la 1ª edición de Expoturismo Uruguay

Con éxito se desarrolló en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) de Montevideo, la 1ª edición de Expoturismo Uruguay, organizada por la Cámara de Turismo de nuestro país (Camtur).

Colonia participó con un stand coordinado por la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Turismo, e integrado por el Municipio de Nueva Helvecia, MB Transportes, Hotel Royal, Hotel Dazzler, Asociación de Guías de Turismo de Colonia, Cámara Hotelera, Bodegas de Colonia y un conjunto de empresas de Colonia Este (La Vigna, Mon Petit, Bodega Los Pinos, Los Criollitos y La Positiva), contando con la colaboración de la Asociación Turística del Departamento de Colonia en la presencia de operadores privados.

Además, acompañó el stand la Secretaria de Turismo de Caxías do Sul, invitada especial por su hermanamiento con nuestro destino.

En este marco, con presencia de Fernando Tapia, Presidente de Camtur, se procedió a la entrega de la carta intención de hermanamiento firmada por el Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, entre Colonia y Caxías do Sul, por parte del Director de Turismo de Colonia, Martín Alvarez, se lo extendió a su par caxiense, Felipe Gremelmaier, en un acto presentado por Rossana Crosta, con amplia presencia de público.

Paralelo a la Feria y durante el evento, se realizaron disertaciones, conversatorios y actuaciones en vivo, entre ellas la participación del Presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, en el panel sobre Liderazgo y Desarrollo, y la actuación del grupo helvético Alpenveichen, quienes encantaron al público con su repertorio tradicional centroeuropeo, culminando en el Stand de nuestro Departamento.

Durante tres días se presentó a cientos de visitantes que pasaron por el espacio Colonia, oferta de atractivos y servicios en nuestro Departamento.

Entre quienes pasaron por el stand coloniense, se destacaron las visitas al espacio Colonia del Ministro de Turismo, Pablo Menoni, y los senadores Carlos Moreira y Pedro Bordaberry.