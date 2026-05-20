Yianina Bugani, la primera diseñadora de calzado uruguaya en llegar al Festival de Cannes

La diseñadora uruguaya Yianina Bugani se convertirá en la primera creadora de calzado del país en formar parte oficialmente del Festival de Cannes, uno de los eventos culturales y mediáticos más importantes del mundo, consolidando así un nuevo paso para la moda uruguaya en la escena internacional.

En la edición número 79 del prestigioso festival francés, Bugani desembarcará en la Riviera Francesa con una intensa agenda de actividades vinculadas a la moda, el lujo y las celebridades internacionales, representando a Uruguay a través de su firma NINA B.

La presencia de la diseñadora en Cannes comenzará el 20 de mayo, cuando participará de un exclusivo evento organizado por la firma francesa HFC, en el marco de la presentación de una nueva fragancia de lujo. La actividad se desarrollará en uno de los hoteles emblemáticos de la ciudad y reunirá a referentes internacionales de la moda y el entretenimiento.

El 21 de mayo, Yianina será parte de distintas actividades vinculadas a la alfombra roja del festival, además de realizar un shooting exclusivo para la reconocida revista internacional en el icónico Hôtel du Cap-Eden-Roc, uno de los lugares más exclusivos de la Costa Azul y recientemente adquirido por la familia Bernard Arnault y el grupo LVMH.

La gran aparición oficial llegará el 22 de mayo, cuando la diseñadora uruguaya vista con su calzado a la reconocida modelo, actriz y presentadora sueca Victoria Silvstedt, quien eligió diseños de NINA B para su presencia en Cannes. Silvstedt es una de las figuras europeas más mediáticas de las últimas décadas. Ex modelo de Victoria’s Secret, desarrolló una extensa carrera internacional en televisión, cine y moda, convirtiéndose en una personalidad habitual de las grandes alfombras rojas del mundo y de eventos vinculados al lujo y la alta sociedad europea.

Para esta edición de Cannes, Yianina Bugani creó una colección cápsula exclusiva compuesta por cinco piezas inspiradas en la sofisticación de la Riviera Francesa y el glamour de las grandes alfombras rojas. La propuesta mantiene el ADN de NINA B: feminidad, elegancia y actitud contemporánea.

Entre las creaciones se destacan una bota de caña alta en tono dorado champagne con taco aguja y stilettos en colores sofisticados, piezas concebidas como objetos de deseo y anticipo de las tendencias que marcarán la temporada verano 2027 en Punta del Este.

Nacida en una zona rural cercana a Cardona, Soriano, Yianina Bugani logró posicionarse en circuitos internacionales de moda tras sus participaciones en las semanas de la moda de París y Nueva York, además de aparecer en portadas de revistas internacionales y compartir escenarios con figuras como Demi Moore, Eva Longoria y Bella Hadid.

Con esta participación en Cannes, la diseñadora reafirma el crecimiento del diseño uruguayo en las grandes capitales de la moda y se consolida como una de las referentes latinoamericanas emergentes en la industria del lujo internacional.