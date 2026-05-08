Celebración del Día Internacional de la Danza

En una jornada que resaltó la excelencia artística de nuestro departamento el Ballet Juvenil de Colonia, dirigido por la profesora Brenda Crotti, y perteneciente al elenco de la Intendencia de Colonia, celebró el Día Internacional de la Danza con una función especial en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia.

La gala, realizada de forma conjunta con el Federico Godoy Ballet, se desarrolló con entrada libre y gratuita, permitiendo que toda la comunidad tuviera la oportunidad de disfrutar del arte en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

Los jóvenes bailarines ofrecieron un espectáculo de gran nivel técnico y expresivo, cautivando a los presentes con una cuidada selección de danzas clásicas y contemporáneas.

El público respondió con gran entusiasmo, colmando las localidades por completo y brindando un marco espectacular a esta celebración.

Desde la Dirección de Cultura, se celebra el éxito de estas instancias que no solo promueven la formación artística de nuestros jóvenes, sino que también democratizan el acceso al teatro para todos los colonienses