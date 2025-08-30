Oscar «Semilla» Méndez y un Mundial notable

«SEMILLA» – apodo que lleva con hidalguía – como herencia de su viejo; cumplió una notable perfomance.

EL «gurí», el muchacho, el hombre – el atleta – que muchas veces corrió tras una pelota – allá en «El Estadio -; en su querido barrio Los Sapos, hoy dejo todo por la celeste ; en gran nivel y a la altura de la competencia.

Con un tiempo de 4Hs. 7′ cruzó debajo del arco, cumpliendo una muy buena perfomance; y con creces, su objetivo.

Abrazooo uruguayo 🇺🇾…y vamos por más mundiales.

Ahora; no más fútbol …que sea Trail ⛰️