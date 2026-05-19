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Semana del Tango

Del 23 al 29 de mayo, la Semana del Tango, en su Cuarta Edición, recorre Colonia con actividades gratuitas para disfrutar en todo el departamento.

Una propuesta que conecta localidades, públicos y espacios culturales a través de una identidad que forma parte de nuestra historia.

Juan Lacaze, Carmelo, Ombúes de Lavalle, Nueva Helvecia y Colonia del Sacramento al compás del 2 x 4Del 23 al 29 de mayo, la Semana del Tango, en su Cuarta Edición, recorre Colonia con actividades gratuitas para disfrutar en todo el departamento.

Una propuesta que conecta localidades, públicos y espacios culturales a través de una identidad que forma parte de nuestra historia.

Juan Lacaze, Carmelo, Ombúes de Lavalle, Nueva Helvecia y Colonia del Sacramento al compás del 2 x 4.

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