La Intendencia de Colonia bajo la consigna “Colonia, tierra de inmigrantes” estará presente en la Expo Prado 2026, que se desarrollará del 11 al 20 de setiembre.

Un Equipo conformado por varias Direcciones de la Intendencia vienen trabajando desde hace meses en la planificación y preparación del Stand de acuerdo con lo aprobado por el Intendente Guillermo Rodríguez.

Las actividades no se detendrán en el stand de la Intendencia, presentado cada día atracciones que ponen en valor al departamento, desde la cultura, el patrimonio, la producción, el turismo, las fiestas y muchas actividades que identifican a Colonia.

Buquebus y Montes del Plata continúan como sponsors principales y tendrán su día especial de actividades y la Asociación Turística del Departamento de Colonia continuará apoyando esta acción y también contará con un día de actividad.

Inauguración:

La inauguración oficial del Stand de la Intendencia de Colonia, será el lunes 14 de setiembre, a la hora 17:00