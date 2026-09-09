Se llevó a cabo una conferencia de prensa con motivo del Lanzamiento de las actividades que se llevarán a cabo en la 9a. edición de la Fiesta Nacional de la Agricultura a realizarse en la ciudad de Carmelo desde el 11 al 13 de setiembre.

Se contó con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, la Secretaria General Belén Rico Skerl , el Alcalde de Carmelo Luis Pablo Parodi, y por parte de los organizadores Nancy De León, Michael Fonte, Luján Pérez y Enzo Michelena.

También estuvieron presentes el diputado Mario Colman, Directores de la Intendencia, ediles, autoridades policiales y militares, Concejales, junto a medios de comunicación.

En primer término, los organizadores informaron sobre la exposición de maquinaria antigua con demostraciones en campo, un ruedo con pruebas de rienda, el sábado un homenaje a Don Guillermo Rodríguez, abuelo del actual Intendente, y todos los días desde las 18:00 horas, espectáculos artísticos en el escenario y el domingo a la mañana el tradicional desfile.

También se contará con exposiciones, artesanías, puestos de gastronomía y mucho más.

El Intendente destacó la actividad, manifestó el homenaje a su abuelo, quien tuvo la agencia John Deere, contándose en la Fiesta con una gran cantidad de maquinaria de esa marca y manifestó que desde la Intendencia, se apoya la fiesta al tiempo que se invita a la gente a participar y concurrir a las actividades.