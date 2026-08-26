Con una importante concurrencia de público y un balance sumamente positivo, culminó con éxito la primera edición del Festival de Teatro Infantil, una propuesta organizada por la Dirección de Cultura en el marco de la celebración del Dia del Niño, y con el objetivo de fomentar el talento regional e impulsar propuestas culturales accesibles para toda la familia.

La actividad se desarrolló en dos etapas descentralizadas y con entrada totalmente libre y gratuita:

👉Sábado 15 de agosto (Primera etapa): Tuvo lugar en el Centro Cultural Cine Rex de Tarariras, donde se reunieron 150 personas para presenciar el inicio de esta muestra escénica.

👉Sábado 22 de agosto (Segunda etapa): Se llevó a cabo en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, registrando un marco de 200 personas.

Conforme a la programación oficial del festival, los asistentes disfrutaron de los siguientes espectáculos en escena:

👏Acrobino – Muestra del Grupo de Teatro de Niños de Rosario (Dirección: Martín Cabrera).

👏Improcuentos – Creación de la Compañía Teatral “Sarita y Michelle” de Nueva Helvecia (Con Gabriela Delorrio y Candela Bonjour).

👏Del otro lado del espejo – Presentación y estreno del Grupo de Teatro de Niños de Tarariras (Dirección: Martín Cabrera).

👏El monte de los invisibles – Creación colectiva de la Compañía de Teatro Independiente “La Pérgola” de Rosario (Dirección: Edgardo Álvarez).

👏Pluff, el fantasmita – Puesta en escena del Taller AnimArte / Teatro Agraciada (Autoría: María Clara Machado; Dirección: Leonardo Fernández).