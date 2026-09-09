Festa Della Bagna Cauda: tradición y encuentro en Colonia Valdense

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó este domingo 6 de septiembre de la tradicional Festa Della Bagna Cauda, única en su especialidad, realizada en el Club Atlético Esparta de Colonia Valdense.

Organizada por la Asociación Familia Piamontesa del Departamento de Colonia, la celebración volvió a reunir a familias y amigos en torno a la gastronomía, las raíces y las tradiciones de la colectividad piamontesa.

Una jornada para encontrarnos, compartir y mantener viva una parte importante de nuestra identidad cultural.