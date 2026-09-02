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45 años de la Comedia Departamental de Colonia
Se compartió una noche muy especial en el Centro Cultural Bastión del Carmen, donde la Comedia Departamental de Colonia festejó sus 45 años de trayectoria con actuaciones, testimonios y mucha emoción.
Fue un encuentro para reconocer una historia construida con compromiso, talento y amor por el teatro, acercando durante más de cuatro décadas el arte y la cultura a todo el departamento.
Felices 45 años a quienes fueron y son parte de esta querida Comedia Departamental.