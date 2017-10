Entre boliches y copas: preguntas de pelota y mostrador

OPINIÓN – ESCUCHAMOS “… SUÁREZ – GODIN – LUGANO; ALGÚN OTRO, PARARON? – El uruguayo es futbolero en un alto porcentaje, pero el “futbolero de ley”; es vestuario, es murga, es mostrador y en un alto porcentaje, en el campito, el potrero, algún estadio chico o grande, tuvo algún trato con “la redonda”, “la guinda”, “la de cuero”… la que salta, la que brinca, la que hace vibrar y emociona a millones en el PLANETA FUTBOL.

Y el” futbolero de ley”, tiene algo de boliche y se pregunta y opina, coincide y discrepa; así es el fútbol.

Y se pregunta “…cómo algunos muchachos que parecen rasgarse las vestiduras y ser más celestes que el mismo cielo, y estar Unidos -como nunca, que nos parece bien- siguen generando divisas fuera, mientras los de acá están de PARO? quién o quiénes les repone el salario perdido. El futbolero se pregunta, son del gremio, no son ….y si no son?, sí para el gremio vos, parás o no? no entiende. El futbolero se pregunta: …UNIDAD significa UNIDOS?, una misma cosa. Somos UNO y cuando UNO es UNO, ES UNO, un mismo cuerpo, una misma actitud, un mismo sentir en hechos – decisiones y resoluciones , el futbolero piensa…

El futbolero se pregunta y cuestiona a veces, cuestiona… y tiene derecho,…como decís que hagan aquello pero vos no lo hacés?. Se pregunta, …por qué vos…que estás cómo “el retrato de la abuela” en la cómoda, “dirigís el tránsito” de lejos?, mirás cómo se chocan otros y “vichás los restos que quedan” para después “llegar con la ayuda humanitaria”, para los pobres muchachos del “fútbol nuestro de cada día”.

El futbolero se pregunta, cómo pueden preguntarse otros, “quién pone la plata ahora” -la que antes no estaba- para tallar en ésto que ya es poco Fútbol y mucho Negocio… otros futboleros bolicheros, siguen cantando “…no lo vieron a Molina” – se acuerda del pelado que venía con los millones y si te he visto no me acuerdo. Se fue Molina. No vino más. El futbolero se pregunta, capaz alguien le pueda responder en algún momento, tampoco es tonto, a veces más capaz diría, que algunos “incapaces”, que tienen mucho escritorio, mucho libro -que a veces los llevan por caminos torcidos- y que solo buscan empoderarse a cambio vaya a saber, de que? Algún puestito en la FIFA tal vez, un órgano muy respetable por cierto, nada confiable seguro.

El futbolero “de ley”, el dominguero, se pregunta, “…que autoridad futbolera tiene Mujica, o algunos políticos” para tallar en el tema – más allá de alguna relación personal, que en algún momento los halla llevado a ser muy benevolentes con alguna parte?… -, poca o ninguna.

Perooo…el futbolero “de ley” , el de “la moña”, “la fibra”, “el tunel”; también se pregunta, si esto que se ve en el siglo XXI, es realmente FÚTBOL, o parte de una gran escenografía armada, bien montada -con todas las luces- para pasar a entretener a los millones que se apasionan, que lo sienten de verdad y darle lugar a unos pocos, fríos, especuladores -en su mayoría hipócritas- para que hagan sus grandes NEGOCIOS.

El futbolero de verdad se cuestiona, piensa, consulta, a veces no encuentra respuestas; otras si…y el futbolero, aquel que, “de olor a vestuario cero”, pero las sabe todas -opinólogos- , si prende la tele y ve algo redondo picando, ya están plenos y desde el living aportan soluciones y levantan la mano cuando dignos asambleístas, poniéndose de un lado u otro. Así vamos, así estamos…”… sabe que pasa? Cada vez, quedan menos…” quedan menos futboleros abrazando el mostrador”.

Dante Muniz