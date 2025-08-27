Capacitación para funcionarios de Museos

La Intendencia de Colonia, a través de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Dpto. de Desarrollo Humano, informa sobre la realización de un curso sobre Conservación de Colecciones arqueológicas e históricas metálicas dirigido por el Dr. Jaime Mujica Sallés, del Laboratorio LAMINA de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, dirigida a funcionarios de Museos de todo el país.

El mismo se llevará a cabo del lunes 22 al viernes 26 de setiembre en el Laboratorio de la Escuela.

Este curso está diseñado para proporcionar a los participantes una comprensión integral de los principios y prácticas de la conservación de objetos metálicos, combinando sesiones teóricas con actividades prácticas esenciales.