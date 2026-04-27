Curso de “Capacitación para Manipuladores de Alimentos”

La Intendencia de Colonia, Departamento de Higiene y Limpieza, Dirección de Bromatología, continuando con el programa de “Capacitación para Manipuladores de Alimentos” del Departamento de Colonia, comunica que se realizará una jornada de capacitación en la ciudad de Colonia del Sacramento, destinada a toda persona que se encuentre cumpliendo funciones como dependiente en establecimientos del rubro alimentación.

La misma se llevará a cabo en forma gratuita, el día lunes 11 de mayo de 2026, de 13:30 a 18:00 hs. en el Centro Cultural AFE.

Por mayor información comunicarse con la Dirección de Bromatología, 3º Piso Palacio Municipal, teléfono 45227000 interno 239, correo electrónico bromatologia@colonia.gub.uy

Es requisito indispensable asistir con fotocopia del documento de identidad