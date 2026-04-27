Uruguay participó de Feria de Promoción Turística en San Pablo

Después de muchos años, Colonia volvió a participar de una Feria de Promoción Turística en San Pablo. La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo, participó del stand Uruguay presentado por el Ministerio de Turismo en la Feria World Travel Market (WTM) Latin America, en su estrategia de posicionamiento en esta megaurbe brasileña.

Junto al propio Ministerio, las intendencias de Canelones y Montevideo y operadores privados uruguayos, entre ellos Colonia Experiences de nuestro departamento, se presentó al país en una de las ferias internacionales de turismo y viajes más importantes del mundo, un evento que reúne cientos de profesionales del sector turístico, agencias, turoperadores y destinos.

En la Feria y en su marco, se realizaron importantes acciones de posicionamiento y promoción del destino, que abren un abanico de posibilidades para seguir acentuando presencia de Colonia en el mercado brasileño y que, además, generaron oportunidades de mejorar la conexión de nuestro destino con Brasil y Europa, a través de Buenos Aires.

Reuniones con Aerolíneas

El Director de Turismo de la Intendencia, Martín Alvarez, fue invitado al stand de Emirates por Ciro Camargo, Ceo de la aerolínea para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Camargo expresó especial interés en el destino Colonia e integrarlo a los paquetes turísticos.

Luego, en reunión de Alvarez con Diana Barbosa, coordinadora comercial de Azul Viagems, se continuó avanzando sobre la posibilidad de conectividad comercial hacia el Aeropuerto de Zagarzazú, en Carmelo.

Reuniones con medios de prensa

El director de Turismo mantuvo una reunión con el jefe de redacción de CBN São Paulo, Douglas Ritter, que abre una importante oportunidad de presentar Colonia como destino turístico y sus atractivos en este reconocido medio de alcance nacional en Brasil.

Se proyecta concretar la visita de un periodista que llegue vía Buenos Aires, para conocer el nuevo ferry que presentará Buquebus próximamente, el intercambio económico/turístico entre Buenos Aires y Colonia y detallar las experiencias de bodegas y queserías colonienses.

Se mantuvo una entrevista con André Coutiño, presentador del programa de turismo Partiu, en BandNews Radio, y «Cadê o Coutinho», de BandTV, Partiu y Radio Bandeirantes. Todos los espacios están dedicados a viajes y turismo. Coutiño es el periodista radiofónico más relevante, especializado en turismo, del país.

Quedó abierta la formalización de un viaje de prensa de Coutinho a nuestra ciudad, para centrarse específicamente en Bodegas de Colonia y Ruta del Queso.

En la Feria WTM, Martín Alvarez, mantuvo un encuentro con Guilherme Genestreti, editor de gastronomía y turismo de Folha de São Paulo, la sección de turismo más grande y respetada de la prensa escrita brasileña. Se lo invitó a concurrir en setiembre a visitar nuestro destino.

En Radio y TV Cultura, el Director de Turismo mantuvo una reunión formal con el director de Radio, Alexandre Tondella, que incluyó una entrevista para el noticiero, en una gran oportunidad para presentar Colonia como destino turístico y sus atractivos. También se reunió con la Directora de Proyectos Especiales y Coproducciones de TV Cultura, Rosa Crescente, con quién se intercambiaron ideas y posibilidades de acciones culturales conjuntas entre San Pablo, Porto Alegre, Montevideo y Colonia del Sacramento.

En este sentido, se avanzará en la gestión de un viaje de prensa para profundizar sobre las raíces compartidas entre Colonia y Brasil, en particular sus orígenes portugueses y explorar la agenda de eventos del Consorcio Plaza de Toros y la relevancia que comienza a tomar este espacio para la cultura regional.

En la Sala de Prensa de WTM, Alvarez se reunió con Paulo Atzingen, director y fundador del sitio Diario do Turismo, una oportunidad para destacar la importancia de Colonia ante las agencias de viajes brasileñas. También en este caso, quedó abierta la posibilidad de concretar un viaje de periodistas del medio a nuestro Departamento en el mes de junio.