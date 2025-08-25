Hipódromo Real de San Carlos – 25 de agosto

Miles de colonienses y visitantes acudieron al Hipódromo Real de San Carlos en la tradicional reunión del 25 de agosto. Un evento emblemático de nuestro departamento donde se destacaron 17 carreras, incluyendo los grandes premios Intendencia de Colonia, Presidente de la República y Declaratoria de la Independencia.

El Intendente Rodríguez dijo presente en el Hipódromo Real de San Carlos y expresó la alegría de ser testigo de una jornada récord, manifestando que contar con 17 carreras un 25 de agosto, no es un tema menor.

El Jefe Comunal felicitó especialmente a la comisión de la Sociedad Turística e Hípica de Colonia por realizar un gran esfuerzo a la hora de presentar más carreras de las habitualmente establecidas, manifestó a su vez que es un gran defensor del SINT, recordando que le mencionó a su ideólogo Javier Chá, que pertenecer a ese sistema es muy importante para el departamento por la gran cantidad de gente que trabaja en este tipo de eventos.

Rodríguez remarcó la relevancia que tiene este tipo de actividad, contribuyendo en la economía de los colonienses, enfatizando en que este tipo de instancias tiene que estar cada día más vigente.