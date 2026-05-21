Gabriela Valverde dijo que la cartera junto a los sindicatos policiales trabajan mancomunadamente en dos comisiones de salud.

La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, dijo que la cartera junto a los sindicatos policiales trabajan mancomunadamente en una comisión de Salud y Seguridad y en otra exclusiva de Salud Mental.

El objetivo es trazar líneas para abordar estas temáticas en el marco de la transformación del Centro de Atención a las Victimas en una Dirección de Bienestar.

Valverde subrayó que el femicidio de la concejala de Los Cerrillos, Florencia Rodríguez, quien fue asesinada el sábado por su ex pareja, un funcionario policial de Montevideo, además de temas de salud mental, tiene un fuerte contenido de una cultura machista en el que las personas se vinculan desde un sentido de propiedad.

Hay que advertirle, señalarle, también en este caso a la Sub Sec. Del Interior que también fue asesinado un hombre en esa misma circunstancia violenta; – una vida con un mismo valor al de otra – seguramente con una familia envueta tambien en el dolor.

Por lo tanto no debemos ni poltizar ni ideologizar el tema: la violencia no tiene rótulos, y la erradicamos con Educación, – desde pequeños – algo que sin dudas viene en decadencia, pues los tejidos sociales – células claves – el Sistema los ha ido manipulando, destruyendo – como la familia, la escuela (el valor de un maestro) , valores morales tergiversados hoy – y todo eso hace que las soluciones de fondo no lleguen.

La subsecretaria del Interior informó que los comités son de Salud y Seguridad y de Salud Mental.