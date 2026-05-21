El programa Pelota al Medio a la Esperanza presentó la segunda edición de la Copa por la Convivencia y el Juego Limpio.

El torneo se disputará entre junio y julio y abarcará a menos de edad de 18 barrios de Montevideo.

La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, sostuvo que es uno de los proyectos más importantes de la cartera, dado que se trabaja en materia de convivencia y seguridad desde otro lugar.

Este proyecto pretende romper la hegemonía fútbol y varones y trabajar con niños y niñas que puedan competir entre ellos.