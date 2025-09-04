Colonia Valdense Rotary Club

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el próximo miércoles 10 de setiembre a las 19 horas se llevará a cabo una importante disertación en el Salón Multiuso del Liceo Daniel Armand Ugon de Colonia Valdense.

La conferencia estará a cargo de la Licenciada en Psicología Zoraida Yivotovsky Pujol, bajo el título “Educando en prevención – Hablemos de suicidio”. La actividad busca aportar herramientas y abrir el diálogo sobre un tema sensible y de gran relevancia en la salud mental de la comunidad.

La charla es organizada por el Rotary Club Colonia Valdense y cuenta con la invitación especial del Liceo Daniel Armand Ugon, que será anfitrión de la actividad. La propuesta está dirigida a docentes, estudiantes, profesionales de la salud, familias y a toda la comunidad interesada en informarse y contribuir a la prevención del suicidio desde la educación y la sensibilización.

Entrada libre y gratuita.