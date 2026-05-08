“Mes del Libro”: gira departamental de la escritora Paola Gutiérrez
En el marco de las actividades del “Mes del Libro”, se anuncia el inicio de la gira departamental de la escritora Paola Gutiérrez, ganadora del 4° Concurso Literario de la Intendencia de Colonia con su destacada obra titulada «Los Otoños de Gretta».
Esta instancia permitirá a la autora compartir su trabajo y dialogar con los lectores, comenzando su recorrido el próximo lunes 11 de mayo de acuerdo al siguiente cronograma:
* 10:00 horas: Encuentro en la Escuela N° 9 de La Paz C.P.
* 14:30 horas: Presentación en la Biblioteca Infantil y Juvenil Mtra. Mabel Boggio de Sanna, en la ciudad de Colonia del Sacramento.
La Dirección de Cultura destaca la importancia de este concurso y la posterior gira de sus ganadores como una herramienta fundamental para difundir el talento literario del departamento y fomentar el hábito de la lectura en diversas comunidades y centros educativos