DestacadasInformación GeneralSeguridad

Sindicato de Docentes de Formación en Educación rechaza convenio entre Inisa y Defensa

Su secretario general, Líber Romero, indicó que el acuerdo cambia la lógica educativa por una disciplinaria.

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron un acuerdo mediante el cual la cartera capacitará a, entre 20 y 30, jóvenes privados de libertad en sus cursos de las escuelas técnicas.

En tal sentido, Romero remarcó que las Fuerzas Armadas no tienen un rol educativo, sino de la defensa nacional.

Publicaciones relacionadas

Celebración pichonera: Rosario cumplió 251 años

26 de enero de 2026

Se vivió una nueva edición del Festival Pinta Birra en la Plaza de Toros

30 de diciembre de 2025

Se inauguró el Paseo Colombo en Colonia del Sacramento

28 de marzo de 2025

Cooperación Descentralizada Santa Fe–Colonia, “Ruta del Queso”

27 de enero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba