Sindicato de Docentes de Formación en Educación rechaza convenio entre Inisa y Defensa

Su secretario general, Líber Romero, indicó que el acuerdo cambia la lógica educativa por una disciplinaria.

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron un acuerdo mediante el cual la cartera capacitará a, entre 20 y 30, jóvenes privados de libertad en sus cursos de las escuelas técnicas.

En tal sentido, Romero remarcó que las Fuerzas Armadas no tienen un rol educativo, sino de la defensa nacional.