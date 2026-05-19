Presentación de la moneda conmemorativa de los 250 años de la fundación de Rosario

En las instalaciones de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Rosario, con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, autoridades locales, departamentales y nacionales, se llevó a cabo la presentación de la moneda conmemorativa de los 250 años de la fundación de Rosario, por parte del Banco Central del Uruguay.

Dicha pieza conmemorativa representa un reconocimiento al valor histórico y cultural de Rosario dentro del departamento de Colonia.