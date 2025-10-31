Combustibles a la baja a partir de mañana

Bajan la nafta y el gasoil a partir de esta madrugada: el gobierno definió el precio de los combustibles para los próximos dos meses

El supergás mantuvo su valor en $ 88,46, por lo que la garrafa de 13 kilos se comercializará a $ 1150.

El Poder Ejecutivo publicó los precios de los combustibles que empiezan a regir a partir de la madrugada de este sábado y definió una baja en el precio de la nafta y el gasoil.

El litro de nafta super 95 pasará a costar $ 78,02, lo que significa una reducción de $ 0,18. En tanto, el litro de gasoil baja $0,37 y desde la madrugada valdrá $ 49,77.

El supergás mantuvo su valor en $ 88,46, por lo que la garrafa de 13 kilos se comercializará a $ 1150.

Estos valores, que regirán durante los próximos dos meses, surgen del decreto que el Poder Ejecutivo publicó este viernes. Los valores se definen tras informes técnicos que entregan la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y Ancap.

FUENTE: Telemundo