Las alumnas Isabella Sastre y Samara de los Santos, pertenecientes a los cursos de Danza Moderna de Cultura, que díctala docente de esta Dirección Profesora Estefanía Passerahut participaron el sábado 20 de diciembre en el Torneo de Danza “Los Mejores del Año”, realizado en la Torre Antel, organizado por la Asociación Uruguaya de Danza.

En dicha instancia, las alumnas se presentaron con un dúo en la modalidad Danza Moderna, obteniendo el Primer Premio y destacándose por su desempeño técnico y expresivo.

Asimismo, la alumna Isabella Sastre interpretó un solo en la modalidad Danza Contemporánea, logrando el Primer Lugar y recibiendo además una Mención Especial en la categoría Pre Infantil.

Se destaca el compromiso, el trabajo y la dedicación de las alumnas, así como la importancia de estas instancias formativas y artísticas que fortalecen el crecimiento y la proyección de la danza en el ámbito cultural.