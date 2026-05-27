El grupo de teatro de la Biblioteca Varela de Rosario presentó el 23 de mayo la obra “Un roto en el calcetín” bajo la Dirección de Martín Cabrera, en diferentes hogares para ancianos de las localidades de Miguelete y Tarariras.

Esta presentación se dio en el marco del convenio vigente entre la Intendencia de Colonia y COBIAN.

A iniciativa de la Dirección de Cultura, la obra visitó a los abuelos de ambas comunidades, quienes disfrutaron con gran entusiasmo y alegría de la propuesta artística del grupo rosarino.

Con estas acciones, se continúa promoviendo la descentralización de la cultura y el acercamiento de actividades recreativas y artísticas a nuestros adultos mayores en todo el departamento.