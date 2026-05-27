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Se realizó el lanzamiento de la Cata de Vinos de Juan Lacaze

El lanzamiento se llevó a cabo en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental y con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez.

La actividad, organizada por el @clubdeleones.juanlacaze contó además con la participación de autoridades departamentales, representantes de instituciones y público en general.

La propuesta busca promover la producción vitivinícola, el turismo y la identidad local, generando además un espacio de encuentro y difusión para emprendedores y productores del departamento.

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