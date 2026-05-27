La programación de la Cuarta Edición de la Semana del Tango en Colonia continuó el domingo con destacadas presentaciones en distintas localidades del departamento.

La Orquesta Espectáculo de la Intendencia de Colonia se presentó en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, mientras que en el Teatro UAMÁ de Carmelo se presentó @chepapusa_duo, llevando al escenario un espectáculo marcado por las voces femeninas del tango.

De esta manera, el 2×4 continúa recorriendo el departamento, consolidando a Colonia como un territorio donde el tango se vive y se siente en cada escenario.

La programación completa de la Semana del Tango se encuentra disponible en el post fijado del perfil oficial de la Intendencia de Colonia.