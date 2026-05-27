La Semana del Tango un espacio de encuentro con la música y la cultura

La Cuarta Edición de la Semana del Tango en Colonia vivió su tercera jornada con una destacada presentación en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez.

El Coro Municipal de Colonia, dirigido por el Maestro @nandomaddalena, junto a la participación de los solistas @martin.estin_ y @pgomez14, ofreció un espectáculo que hizo vibrar al público al ritmo del 2×4, en una nueva noche donde el tango volvió a ser protagonista.

La Semana del Tango continúa consolidándose como un espacio de encuentro con la música y la cultura, llevando el espíritu tanguero a distintos escenarios del departamento y reafirmando a Colonia como un departamento de tango.

La programación completa de la Semana se encuentra disponible en el post fijado del perfil oficial de la Intendencia de Colonia.