Centro Comercial de Paysandú: IMESI sobre los combustibles

El Centro Comercial de Paysandú celebró la decisión del Gobierno de restablecer el valor de descuento del IMESI sobre los combustibles.

La presidenta de la institución, Belén Capurro, remarcó la importancia de esta medida para el departamento porque entiende que atrae más a la población para que no cruce la frontera.

Esto implica también que las personas usen más los supermecados y no vaya a Argentina a hacer el surtido, sostuvo Capurro.

En diálogo con radio Monte Carlo, la funcionaria destacó el trabajo en conjunto con parlamentarios, tanto a nivel nacional como departamental, al tiempo que valoró las inversiones de los pobladores en la ciudad.

