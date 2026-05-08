Representantes de la Federación Internacional de Pelota Vasca visitaron Colonia

Representantes de la Federación Internacional de Pelota Vasca, mantuvieron una reunión de trabajo con el Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, junto a los Directores de Deporte, Diego Berretta; Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell; el Director de las obras de restauración, Arquitecto Walter Debenedetti; Miguel Asqueta, Presidente de la Federación de Instituciones Vascas del Uruguay; y Julio Castrillo, integrante de la Comisión Pro Frontón e impulsor del proyecto.

La representación de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), estuvo conformada por el Secretario General Pablo Lombardi, y el Arquitecto Roberto Elías.

Se evaluó como altamente positivo todas las acciones que se vienen llevando a cabo en el Frontón Real de San Carlos, que permitan la realización de actividades deportivas internacionales, acordándose una nueva reunión en las próximas semanas.

Se aprovechó la jornada para visitar el Frontón.