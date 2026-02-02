MTSS, Juan Castillo visitó Colonia

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió dias pasados en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Participaron de la reunión el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, junto a ediles departamentales.

En la reunión de trabajo se intercambiaron ideas de temas concernientes a las dos instituciones de gobierno.

Se abordaron temas en cuanto a la situación laboral en el departamento, como abordar la situación y las posibilidades de aperturas de cara al futuro.