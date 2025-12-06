30 años del Barrio Histórico como Patrimonio Mundial

En la jornada de este viernes, en el Centro Cultural Bastión del Carmen se llevó a cabo el acto protocolar, celebrando los 30 años de la inclusión del Barrio Histórico en la lista del Patrimonio Mundial por parte de UNESCO, encabezado por el Intendente Guillermo Rodríguez, contando con la participación, del Ex Presidente de la República Dr. Julio María Sanguinetti, al que también se le realizó un reconocimiento, lo mismo que al Ex Intendente Dr. Carlos Moreira Reisch, el Ministro de Turismo Pablo Menoni y Director de la Oficina Regional de Unesco Ernesto Fernández Polcuch quienes estuvieron al frente de los Ejecutivos Nacional y Departamental en el momento de la declaración.

Se contó con la presencia de Ministros, Senadores, Diputados, autoridades Diplomáticas y Consulares, Ediles, Alcaldes, Directores de la Intendencia, autoridades Policiales y Militares, autoridades Nacionales y Departamentales, invitados y medios de comunicación.

Las oratorias estuvieron a cargo del Intendente Guillermo Rodríguez, el Director de la Oficina Regional de Unesco Ernesto Fernández, el Senador Carlos Moreira Reisch, el Ministro de Turismo Pablo Menoni y cerró el Ex Presidente Julio María Sanguinetti con una conferencia denominada “Los Imperios y las Repúblicas”.

El intendente de Colonia Guillermo Rodríguez, hizo entrega de un reconocimientos al Dr. Carlos Moreira como Intendente en el momento que Colonia fue declarado Patrimonio Mundial en 1995 y al Ex Presidente Julio María Sanguinetti.

El acto culminó con un Concierto de la Orquesta Juvenil Nacional del SODRE.