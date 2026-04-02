2 de abril: la fecha que recuerda a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas

Cada 2 de abril, la Argentina conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha cargada de memoria, reconocimiento y reflexión colectiva sobre uno de los episodios más trascendentes y dolorosos de la historia reciente del país.

La jornada recuerda el inicio de la Guerra de Malvinas, el conflicto armado que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido en 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Qué ocurrió el 2 de abril de 1982

Ese día comenzó la denominada Operación Rosario, una acción militar impulsada por la Junta Militar que entonces gobernaba el país. En la madrugada del 2 de abril, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, tomaron el control de Puerto Argentino y forzaron la rendición de las autoridades británicas que se encontraban en el lugar.

Lo que inicialmente se presentó como una recuperación del territorio bajo reclamo argentino derivó rápidamente en una guerra abierta, luego de que el Reino Unido respondiera con el envío de una fuerza militar al Atlántico Sur.

El conflicto se extendió durante 74 días y concluyó el 14 de junio de 1982, con la rendición argentina. La guerra dejó una huella profunda en la sociedad, tanto por la pérdida de vidas como por las secuelas físicas, psicológicas y sociales que afectaron a miles de excombatientes y sus familias.

Desde cuándo se conmemora esta fecha

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue instituido oficialmente por la Ley 25.370, sancionada por el Congreso Nacional en noviembre de 2000.

La norma estableció el 2 de abril como feriado nacional con el objetivo de rendir homenaje a los veteranos, a los soldados que murieron durante el conflicto y a todos aquellos que quedaron marcados por esa experiencia.

Desde entonces, cada año la fecha se convierte en una jornada de actos, homenajes y recordación en todo el país, con un fuerte componente de memoria histórica y reafirmación del reclamo argentino sobre las islas.