Seguridad

Hoy se reúne la defensa de Marset con el equipo fiscal para definir si se posterga la audiencia y el acuerdo de culpabilidad

De confirmarse el aplazamiento de la instancia programada para este miércoles presentarán un escrito firmado por ambas partes.

La información fue confirmada a Radio Monte Carlo por Santiago Moratorio, abogado del narcotraficante uruguayo, quién señaló que desde hace días trabaja en Estados Unidos junto a su equipo local.

Tras de ser capturado en Bolivia y extraditado, Sebatián Marset se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad en el país norteamericano y enfrenta cargos en por conspiración para el lavado de activos y dinero.

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