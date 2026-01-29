CARDONA: Encuentro Regional de Piscinas Abiertas

En el día de hoy se desarrolló en la ciudad de CARDONA el Encuentro Regional de Piscinas Abiertas, primer evento de estas características en la presente temporada estival.

️La actividad reunió a más de doscientos participantes, provenientes de las localidades de Santa Catalina, Rodó, Egaña, Risso, Palmitas, Dolores, Miguelete y Cardona, en una jornada que tuvo como principal objetivo fomentar la integración regional, la actividad física y la recreación acuática.

Durante el encuentro se contó con la presencia del alcalde de Cardona, Gabriel Bentancur, el alcalde de Rodó, Héctor Urchipía, el director de Deportes de la Intendencia de Soriano, Rodrigo Eugui, y el inspector departamental de la Secretaría Nacional del Deporte, Flavio Pardo, quienes destacaron la importancia de este tipo de instancias para fortalecer el deporte comunitario y el trabajo articulado entre instituciones.

Desde la Secretaría de Deportes se valora muy positivamente el desarrollo de la jornada, así como el compromiso de los municipios y delegaciones participantes, reafirmando el acompañamiento a este tipo de actividades que promueven hábitos saludables, convivencia e inclusión en todo el departamento.