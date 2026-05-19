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Charla sobre el uso responsable de motos

En el marco de Mayo Amarillo la Dirección de charla sobre el uso responsable de motos Tránsito de la Intendencia de Colonia llevó adelante una charla sobre el uso responsable de motos en el Liceo Nº 2 de Juan Lacaze.
La instancia estuvo dirigida a estudiantes, promoviendo la concientización sobre la seguridad vial, la importancia del uso del casco y el respeto a las normas de tránsito, apostando a una circulación más segura y responsable para todos.

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