Se encuentra abierta la convocatoria al Taller Gratuito de Primeros Auxilios – Nivel Básico, que se realizará el viernes 26 de setiembre a las 19:30 horas en el Centro Barrial El General, Colonia del Sacramento.

En este taller podrás aprender maniobras esenciales que pueden salvar vidas, entre ellas:

Masaje cardíaco.

Uso de desfibrilador.

El curso será dictado por Nueva Acrópolis, a iniciativa de la Comisión de Apoyo de la Policlínica El General.

Los cupos son limitados.

Inscripciones al 099 471 675 o a través del formulario: https://forms.gle/woaVzgcYos3RQ3zi8.