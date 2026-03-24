CELAC un enfermo «que agoniza»

No les avisaron ?…3 en 33 parece muy poco.

Fracaso total de la CELAC: solo 3 de 33 presidentes participaron en cumbre

La organización no ha logrado cumplir su promesa de suplantar a la OEA o desbancar al dólar. No tiene una sede, una secretaría ejecutiva, un presupuesto anual y mucho menos un compromiso real con la democracia y la libertad.

La CELAC ha envejecido mal. Fundada hace 15 años por Hugo Chávez y financiada por sus petrodólares, la organización parece sufrir de un cáncer ideológico que promueve miseria, control estatal, autoritarismo y represión.

Esta última Cumbre CELAC – África organizada por Gustavo Petro en Colombia es un fracaso total. Un síntoma de la crisis profunda que vive la izquierda que sin dudas necesita un poquito mas de autocritica y no siempre » echarle las culpas al otro».

Solo 3 de 33 presidentes latinoamericanos dijeron presente.

La organización nace en 2011 en un intento desesperado de suplantar a la OEA, creando una organización hemisférica paralela, sin Estados Unidos y Canadá, pero con las puertas abiertas a la dictadura de Cuba y China comunista.

La CELAC prometió crear una moneda única regional, desplazar al dólar, poner fin a la pobreza, alcanzar la integración energética y generar 100% energías limpias. Todas promesas jamás cumplidas.

La CELAC nació con pecado original. Fue creada por un dictador para proteger a otros dictadores. En esta narrativa los autócratas son víctimas y no victimarios, los perseguidores son perseguidos y los presos políticos son considerados golpistas y no ciudadanos que reclaman vivir en libertad.

Y por ahí no es…al final, lo que nace torcido se tuerce, y tarde o temprano se cae.

No hay mucho misterio, si mucho de cruda realidad y certeza; y de que «todo tiene su tiempo».