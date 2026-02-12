DestacadasInformación GeneralPolítica

Director de Descentralización de OPP, José Manuel Arenas en Colonia

El Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, junto a la Secretaria General, Belén Rico Skerl, y Directores del Departamento de Obras y de Arquitectura, se reunieron con el Director de Descentralización de OPP, José Manuel Arenas, junto a los encargados de los distintos programas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

El equipo de OPP está recorriendo a todas las Intendencias del país y en esta ocasión, llegaron a nuestro Departamento, para coordinar las distintas carteras del ejercicio en curso.

