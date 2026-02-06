Llega Pinta Birra Sunset

Este fin de semana llega una versión distinta del famoso Festival de Cerveza Artesanal de Colonia, que promete una experiencia inolvidable para todos los amantes de la buena cerveza, la música y la gastronomía.

Se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, desde las 19:00 horas hasta la medianoche, en la Rambla hermosa Playa Fomento.

Los asistentes podrán disfrutar de la actuación de 3 DJs en vivo, quien amenizarán la velada con una selección musical vibrante.

Se cuenta con la participación de 4 reconocidas cervecerías del departamento: Barbot, De Garage, Heidrun y Avispa, que presentarán sus mejores cervezas artesanales, barras de tragos y una variedad de puestos gastronómicos para satisfacer todos los gustos.

Este evento es promovido por la Intendencia de Colonia a través de la Unidad Pymes y la Dirección de Turismo, con el objetivo de impulsar la cultura cervecera local y fomentar el turismo en nuestra región.