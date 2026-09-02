Comunicados

Licitación Abreviada Nº 32/2026

La Intendencia de Colonia realizará la Construcción de Carpeta Asfáltica en Camino de Los Colonos en su acceso a Nueva Helvecia, a través de la Licitación Abreviada Nº 32/2026.

Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse en el portal WEB de la Intendencia de Colonia (Licitaciones – Concursos de Precios) y/o en Compras y Contrataciones del Estado https://www.comprasestatales.gub.uy/

Las consultas podrán realizarse en el Dpto. de Obras al tel. 4522 2363 en el horario de oficina y sobre la modalidad de apertura en la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales al tel. 4522 7000 interno 290, 4522 2967 o al 4522 0957, en horario de oficina.

El día 14/09/2026 a la hora 14:00 se efectuará la apertura en forma automática en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy

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