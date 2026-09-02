Se realizará el evento denominado “Gira Gastronómica” en el que se podrá acceder a una alta capacitación en el área gastronómica, gratuita, por parte del prestigioso Cheff Gioele Bricco.

Se trata de una iniciativa conjunta de Inspección de Escuelas del Hogar, y Comisión Hermanamiento Colonia Valdense – Lucerna San Giovanni, en el mes de setiembre, en las localidades citadas en el cronograma adjunto.

Por más información dirigirse a la Escuela del Hogar de su localidad.