Celebración, arte y emoción en el Cierre de Cursos de Expresión Corporal

El martes 20 de octubre compartimos una tarde inolvidable en el Centro Cultural Nacional AFE, donde se llevó a cabo la muestra de fin de curso y la entrega de diplomas de los cursos de Expresión Corporal, a cargo de la docente de la Dirección de Cultura, Prof. Katherine Nocetti.

El encuentro reunió el trabajo realizado a lo largo del año por los alumnos y alumnas de los tres grupos: 📍 Centro Barrial «El General» 📍 Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento 📍 Grupo en coordinación con AJUPENCO BPS y la Lic. Paula Piriz.

Fue una verdadera fiesta de creatividad, comunicación y encuentro de la que participaron familiares, amigos y público en general, poniendo en valor el arte como herramienta de desarrollo personal y comunitario.

Se contó con la presencia de autoridades de la Dirección de Cultura: el Director Mtro. Carlos Deganello, la Directora Administrativa Andrea Díaz y la Asesora de la Dirección Prof. Diana Olivera, quienes acompañaron la entrega de certificados y felicitaron a cada uno de los participantes.

La actividad culminó con la actuación de la Banda Musical «Jeroke».