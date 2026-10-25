Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, se llevaron a cabo los festejos por el 139.º aniversario de Conchillas.

La jornada contó con diversas actividades culturales y tradicionales, entre ellas la apertura de los museos Casa Evans y Remember, un desfile de caballería y el acto central en la Plaza 25 de Agosto.

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional, una reseña histórica de la localidad, palabras de las autoridades y las actuaciones del Grupo de Danzas Alegría de mis Pagos y la Orquesta Municipal.

Una celebración que reunió a vecinos y autoridades, poniendo en valor la historia, las tradiciones y la identidad de esta querida localidad del departamento.

¡Felices 139 años, Conchillas!