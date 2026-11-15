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Próximas fechas de castraciones caninas gratuitas
La Intendencia de Colonia, a través de la Oficina de Bienestar Animal, informa las próximas fechas de castraciones caninas gratuitas.
Martes 17 de noviembre Carmelo Pista Marcelo Bianchi Hora 08
Agenda WhatsApp 098281731
Jueves 19 de noviembre La Paz refugio Doña Angelita Hora 14
Agenda WhatsApp 098975873
Jueves 26 de noviembre Nueva Helvecia Barrio Estacion Hora 8 30
Agenda 45546738
Sábado 28 de noviembre Rosario Parador Durieux Hora 08
Agenda calle Artigas 665
Sábado 5 de diciembre Tarariras Salón Polivalente Hora 08
Agenda WhatsApp 099798667
Martes 8 de diciembre Juan Lacaze Salón de viviendas SIAV Hora 16
Agenda WhatsApp 098311207
Martes 15 de diciembre Nueva Palmira Salón El Terruño Hora 08
Agenda WhatsApp 098359847