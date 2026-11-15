La Intendencia de Colonia, a través de la Oficina de Bienestar Animal, informa las próximas fechas de castraciones caninas gratuitas.

Martes 17 de noviembre Carmelo Pista Marcelo Bianchi Hora 08

Agenda WhatsApp 098281731

Jueves 19 de noviembre La Paz refugio Doña Angelita Hora 14

Agenda WhatsApp 098975873

Jueves 26 de noviembre Nueva Helvecia Barrio Estacion Hora 8 30

Agenda 45546738

Sábado 28 de noviembre Rosario Parador Durieux Hora 08

Agenda calle Artigas 665

Sábado 5 de diciembre Tarariras Salón Polivalente Hora 08

Agenda WhatsApp 099798667

Martes 8 de diciembre Juan Lacaze Salón de viviendas SIAV Hora 16

Agenda WhatsApp 098311207

Martes 15 de diciembre Nueva Palmira Salón El Terruño Hora 08

Agenda WhatsApp 098359847